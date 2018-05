Paniek bij Nederlandse studenten: HEMA zet te veel streepjes op geodriehoek Redactie

11 mei 2018

15u55

Bron: AD.nl 0 HEMA slaat alarm over de geodriehoeken die het in heel Nederland heeft verkocht. Op de wiskundige hulpmiddelen, die elke leerling wel in zijn boekentas heeft zitten, staan te veel streepjes waardoor berekeningen die gemaakt worden niet kloppen. HEMA heeft de voorraad onmiddellijk geblokkeerd. Mogelijk lag de driehoek ook in Belgische vestigingen.

Het was een alerte Nederlandse studente die de drukfout opmerkte. Tussen 50 en 60 staan op de driehoek elf streepjes en tussen 60 en 70 tien streepjes, waar dat er normaal negen moeten zijn. "Wie 54 graden wil tekenen, zal iets fout tekenen", zegt de woordvoerster.

Hema heeft maar één soort geodriehoek in zijn assortiment, maar het is nog niet duidelijk in welke vestigingen ze werden verkocht. "We zijn aan het onderzoeken aan welke winkels het product is geleverd", zegt de woordvoerster. Het is niet uitgesloten dat de foute driehoek ook in Belgische winkelrekken terecht is gekomen. De verkoop is nu opgeschort en Hema roept studenten op goed te controleren of ze een correcte geodriehoek gebruiken.

Iedereen die onlangs een geodriehoek heeft gekocht, kan die kosteloos in de winkel omruilen voor een correct exemplaar. Het bedrijf biedt zijn excuses aan voor de fout.