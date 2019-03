Paniek bij Nederlandse premier Rutte na black-out tijdens debat: “Caroliene, help!” Joeri Vlemings

20 maart 2019

08u38 4 De Nederlandse premier Mark Rutte was het even helemaal kwijt tijdens het slotdebat van de NOS gisteravond. Hij riep in paniek zijn politiek adviseur ter hulp: “Caroliene!” Twitter verlekkerde er zich instant aan.

De Nederlanders trekken vandaag naar de stembus om nieuwe provincieraden aan te duiden. De verkiezing is van groot belang voor de nationale partijen in Nederland, omdat onrechtstreeks ook de nipte meerderheid van de regering-Rutte in de Eerste Kamer op het spel staat. De premier kan dus maar beter een goede beurt maken tijdens de debatten. Gisteravond was dat niet echt het geval. “Het was echt een ramp. Dit is de hel, als je een black-out hebt in een debat”, gaf hij achteraf toe op de Nederlandse televisie. “Je hebt het allemaal goed voorbereid en, fuck, je kan het argument niet vinden.” En daarmee was ook het f-woord gevallen... “Ik heb er geen excuses voor. Maar wel vreselijk balen”, zei Rutte nog. “Het is nachtmerriemateriaal.”

VVD’er Rutte kreeg zijn black-out in een rechtstreeks debat met PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher. De Nederlandse premier wou twee voorbeelden geven van hoe het land in plaats van tegenover elkaar te staan naast elkaar kan staan, maar struikelde plots: “Waar was dat tweede voorbeeld? Caroliene!” De presentatrice lachte: “Serieus?” Rutte wás ernstig: “Ik ben het kwijt”. Hij had zijn politiek adviseur, Caroliene Hermans, nodig om hem weer op het juiste spoor te zetten. Zijn tegenstander Asscher reageerde laconiek: “Is Caroliene onderweg?” “Help”, probeerde de arme premier zich nog een houding te geven.

De sociale media hadden meteen de mond vol over de black-out. En over Caroliene natuurlijk. Haar hashtag werd trending op Twitter. Ook Rutte zelf verschool zich overigens niet.

De laatste rechte lijn naar de verkiezingen in Nederland is grondig verstoord door de schietpartij die maandag plaatsvond in Utrecht. De meeste partijen hebben beslist hun campagne tijdelijk stil te leggen en een groot verkiezingsdebat werd afgelast. Voor sommige kiezers gaat het thema veiligheid wellicht ook een grotere rol spelen.

