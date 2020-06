Panda ontsnapt uit zijn verblijf in zoo van Kopenhagen ADN

08 juni 2020

13u41

Bron: Belga, dr.dk 4 Een van de twee reuzenpanda's in de dierentuin van Kopenhagen heeft maandag geprobeerd om uit te breken. Medewerkers van de zoo slaagden erin de ontsnapte panda te verdoven en weer naar zijn verblijf te brengen.

De 7-jarige panda bracht zichzelf tijdens zijn ontsnapping in een benarde situatie. Het mannetje Xing Er klom op een metalen paal en onder de elektrische draden door die aan de paal waren bevestigd, meldt directeur Bengt Holst. Zo kroop het dier uiteindelijk - gelukkig ongeschonden - de tuin buiten het verblijf in, waar hij begon rond te wandelen.

Een bewaker in de dierentuin merkte het dier op, waarna de panda met een pijl werd verdoofd en teruggebracht naar zijn hok. De zoo was op dat moment nog niet open voor het publiek. Volgens de dierentuin raakte het dier niet gewond bij de ontsnappingspoging. Hij mag terug naar zijn buitenverblijf van zodra er extra beveiliging is aangebracht.



“Natuurlijk mag dit niet gebeuren en we zullen alles goed onderzoeken om ervoor te zorgen dat dit ook niet meer kan gebeuren”, aldus Holst in een persmededeling.

Xing Er en het vrouwtje Mao Sun verblijven al zo'n jaar in de zoo van Kopenhagen. Ze zijn voor vijftien jaar aan de zoo uitgeleend door China.