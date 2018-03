Panamese politie zet medewerkers uit Trump-hotel TTR

05 maart 2018

22u09

Bron: ANP 0 De Panamese politie heeft medewerkers van het familiebedrijf van Donald Trump verwijderd uit het Trump-hotel in Panama. Ook verwijderde een arbeider de naam van de Amerikaanse president van een groot bord buiten het gebouw, berichten diverse Amerikaanse media.

The Trump Organization lijkt daarmee aan het kortste eind te hebben getrokken in een conflict over het enorme gebouw, dat in 2011 de deuren opende. Het Amerikaanse bedrijf is niet de eigenaar van het pand, maar voorzag wel in het management. De eigenaar van 202 van de 369 kamers, Orestes Fintiklis, klaagde over mismanagement en wilde zelf het bestuur overnemen.

Fintiklis deed vorige maand een vergeefse poging het Trump-management zelf te ontslaan. Ook stapte hij naar de rechter. De Cypriotische zakenman zei vandaag dat de autoriteiten hem in het gelijk hebben gesteld, maar het is nog onduidelijk wat precies is besloten. The Trump Organization heeft nog niet gereageerd.