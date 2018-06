Panamese ex-president keert terug naar gevangenis na ziekenhuisopname IB

15 juni 2018

04u15

Bron: Belga 0 De ex-president van Panama, Ricardo Martinelli (66), is teruggekeerd naar zijn cel, nadat hij maandag in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege een hoge bloeddruk. Die dag was hij door de VS uitgeleverd op beschuldiging van spionage in zijn land.

Martinelli keerde donderdag terug in de gevangenis van El Renacer, op de oever van het Panamakanaal. De wetsdokters, die in opdracht van de procureur handelden, oordeelden dat zijn toestand "stabiel" was.

De VS leverden supermarktmagnaat Martinelli maandag uit aan Panama. Hij had er een jaar in de cel gezeten.

Martinelli wordt ervan beschuldigd publieke middelen aangewend te hebben in Panama om een spionagenetwerk op te richten toen hij het land leidde tussen 2009 en 2014. Hij wordt ervan verdacht meer dan 150 personen te hebben laten afluisteren, onder wie zakenmannen en journalisten. Ook is hij verwikkeld in een twintigtal corruptiezaken.

Onwel

Op een zitting in Panama maandag, waar Martinelli onwel werd nadat hij enkele uren in de cel had gezeten, zei hij dat hij het slachtoffer was van mensenrechtenschendingen en van het gerechtelijke proces. Hij beschuldigde president Varela, zijn gewezen bondgenoot, een "vendetta" tegen hem te leiden.

De slachtoffers van de telefoontaps vermoeden dat het ex-staatshoofd uit de gevangenis probeert te raken met juridische spitsvondigheden en vrezen dat zijn misdaden onbestraft zullen blijven.