Pan ontploft op Duits bakfestival: vrouw (67) komt om, 14 gewonden

09 september 2019

15u20

Een 67-jarige vrouw is overleden aan haar verwondingen na een explosie tijdens een traditioneel 'Backesfest' - een soort dorpsfeest met eetkraampjes - dit weekend in West-Duitsland. De vrouw stierf vanochtend, zei een woordvoerder van de politie. In totaal raakten veertien mensen gewond bij de explosie.

De explosie gebeurde gisteren bij een festival in de stad Freudenberg-Alchen, waar zo’n honderd mensen aanwezig waren. Zes mensen raakten zwaargewond. Het gaat om drie mannen en drie vrouwen van 31 tot 75 jaar. Volgens de woordvoerder lijden ze aan ernstige brandwonden en had één iemand een hartaanval gekregen. Ze werden met helikopters overgebracht naar gespecialiseerde ziekenhuizen in het Ruhrgebied en Keulen.



Op het moment van het drama zou er een grote pan aardappelen op een gasvuur hebben gestaan. Volgens de politie is brandend vet in de pan ontploft. Hoe dat is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Wel was het aan het regenen. Mogelijk is regenwater in het hete vet geraakt en ontstond zo een explosie.



Hoewel het onduidelijk is wat precies de oorzaak is, heeft de politie een gasexplosie uitgesloten. De openbare aanklager heeft een onderzoek geopend.