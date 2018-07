Pamela zette choquerende foto op Facebook net voor ze zelfmoord pleegde. Het zou dagen duren eer die kon verwijderd worden Sven Van Malderen

14 juli 2018

22u30

Bron: Market Watch 0 Pamela Bryce-Elarabi had besloten om zelfmoord te plegen. Als laatste daad plaatste ze op Facebook een uiterst zorgwekkende foto, die duidelijk maakte wat ze van plan was. Het zou haar familie uiteindelijk drie dagen kosten om dat pijnlijke beeld te doen verdwijnen. Het bedrijf zelf ondernam geen enkele stap. Zoiets kan niet door de beugel, klaagt haar zus Gillian Luchejko nu aan. De sociaalnetwerksite moet veel sneller haar verantwoordelijkheid nemen.

De 49-jarige vrouw uit New Jersey werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed ze op 23 juni. Enkele uren eerder had Gillian de afbeelding te zien gekregen op haar Facebookprofiel. Die was zo choquerend dat ze meteen naar haar broer belde. Hij woonde dichter in de buurt en moest zo snel mogelijk poolshoogte gaan nemen.

Toen hij aankwam, waren de ambulanciers al ter plaatse gekomen. De buurman had de foto immers óók gezien en hij had meteen de hulpdiensten verwittigd.

Geen verrassing

Haar beslissing om uit het leven te stappen, kwam niet als een verrassing. Bryce-Elarabi vocht het grootste deel van haar leven al tegen donkere gedachten. En op de fatale dag zelf had ze enkele cryptische berichten achtergelaten. Voor mensen die haar kenden, lieten ze aan duidelijkheid niets te wensen over.

Voor de hersendode Pamela kon geen hulp meer baten. Haar zus moest nu beslissen wanneer ze precies van de beademingsmachine gehaald zou worden. De twee volwassen kinderen moesten verwittigd worden en er diende een afscheidsplechtigheid geregeld te worden.

"We voelden ons machteloos"

Maar intussen stond ook die foto nog altijd op Facebook, zichtbaar voor haar 792 vrienden en eender wie haar Facebookpagina bezocht. "Ik bleef sms'en krijgen, met de vraag wat er aan de hand was. Maar ik kon niet antwoorden, ze lag daar te sterven. We voelden ons als familie machteloos."

Ook op Facebook zelf bleven de berichten binnenstromen. Gillian schreef als reactie dat haar zus overleden was en vroeg aan de volgers om de foto zo massaal mogelijk te rapporteren bij Facebook. Meer dan tweehonderd mensen voldeden aan die oproep, na meer dan 72 uur had het bedrijf echter nog steeds niet ingegrepen. De 26-jarige dochter van Pamela kon de post uiteindelijk zelf verwijderen nadat ze het paswoord van haar moeder had kunnen achterhalen.

"Kan je je voorstellen hoe traumatisch dat voor haar moet geweest zijn?", vraagt Gillian. "Dit was het laatste beeld dat ze van haar moeder gezien heeft, dat krijgt ze nooit meer van haar netvlies gewist."

Artificiële intelligentie

Facebook heeft naar eigen zeggen al 3.000 extra moderatoren tewerkgesteld om dit soort problemen op te lossen. Het gebruik van artificiële intelligentie moet er bovendien voor zorgen dat onrustwekkende situaties sneller opgemerkt worden. Zinnetjes als 'Ben je oké?' en 'Kan ik helpen?' doen bijvoorbeeld de alarmbel luiden. Sinds maart zouden Facebook-werknemers zelf al meer dan duizend keer preventief de hulpdiensten verwittigd hebben.

Posts die zelfverminking of zelfmoord verheerlijken, zijn verboden op Facebook. Maar ze kunnen enkel verwijderd worden als iemand dat bericht rapporteert en de moderator zelf vindt dat de lijn overschreden wordt. En zoiets vraagt tijd.

Live blijven de beelden wel (even) staan

Wat er in dit geval specifiek misgelopen is, kan de woordvoerster van Facebook niet zeggen. "De post werd gedeletet en daardoor kunnen we dat niet meer achterhalen. Maar we werken met een team van 10.000 à 20.000 moderatoren die de klok rond alle inhoud scannen. Heel wat onder hen zijn getraind in zelfmoordpreventie."

Als iemand live op Facebook zelfmoord wil plegen, zal dat filmpje niet meteen offline gehaald worden. "Experts hebben ons geadviseerd dat we die beelden beter even laten staan", legde Monika Bickert als hoofd van Global Policy Management vorig jaar al uit. "Zo bestaat er nog de kans dat iemand die persoon kan helpen. Daarna wordt het filmpje natuurlijk verwijderd, kwestie van eventuele copycats niet op ideeën te brengen."

"Waarom bestaat er geen klantendienst?"

"Facebook moet constant het wankele evenwicht bewaren tussen enerzijds de veiligheid en anderzijds de censuur", voegt computerwetenschapster en professor Jen Golbeck toe. "Artificiële intelligentie helpt een beetje, maar het blijft behelpen. Probeer maar eens niét te verzuipen in die onophoudelijke berichtenstroom. Ouders die hun beklag doen over pesterijen of een pikante foto van hun kind, daar word je ook mee geconfronteerd. Hun melding is natuurlijk eveneens belangrijk, maar zo wordt het hele proces wel vertraagd. En kom je soms te laat als het er echt toe doet."

Voor Gillian volstaat die uitleg niet. "Waarom kan je niemand rechtstreeks contacteren? Waarom heeft Facebook geen klantendienst waar je kan uitleggen dat het om een noodgeval gaat? Dit toont enkel maar aan dat het bedrijf geen respect heeft voor haar klanten."

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.