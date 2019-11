Palmolieactivisten vermoord in Indonesië kv

11 november 2019

04u23

Bron: Reuters 0 In de buurt van een palmolieplantage op het Indonesische eiland Sumatra zijn twee activisten om het leven gebracht. De politie heeft een zakenman gearresteerd die ervan wordt verdacht de opdrachtgever van de moord te zijn. Mensenrechtenorganisaties wijzen erop dat milieuactivisten die de wanpraktijken van de palmolie-industrie onder de aandacht brengen steeds vaker bedreigd worden en met geweld te maken krijgen.

Martua Parasian Siregar (55) en Maraden Sianipar (42), werden tien dagen geleden dood aangetroffen nabij een palmolieplantage in het noorden van Sumatra. Ze hadden beide meerdere steekwonden.

Volgens milieuactivisten en mediawaakhonden waren beide mannen voormalige journalisten die betrokken geraakt waren bij een dispuut tussen een palmoliebedrijf dat er actief was en lokale inwoners.



De politie deelde vrijdag mee dat de directeur van palmoliebedrijf Amelia - die enkel wordt aangeduid als ‘H.’ - gearresteerd werd omdat hij ervan verdacht wordt meerdere mannen omgerekend zo’n 2700 euro te betalen voor de moord op de twee activisten. Volgens lokale media is H. zakenman Wibharry “Harry” Padmoasmolo, die aan het hoofd staat van Amelia.

Illegale houtkap

De plantage waar de lichamen van de mannen werden aangetroffen, was in 2018 gesloten door de overheid omdat er illegaal meerdere hectaren bos gekapt werden, deelt de politie mee. De twee activisten werkten volgens de politie samen met lokale boeren om controle te krijgen over de palmolieplantage.

“Het motief van het incident is een conflict om land”, zei Agus Andrianto, politiecommissaris van Noord-Sumatra tijdens een persconferentie. Hij voegde eraan toe dat er nog vier andere verdachten gearresteerd worden. Drie anderen waren nog op de vlucht. “We zijn ervan overtuigd dat H. iemand de opdracht heeft gegeven om de mannen te doden... of om hen af te slachten wanneer ze het domein betraden”, aldus Andrianto. H. ontkent voorlopig de beschuldigingen.

Intimidatie

Voor mensenrechtenorganisaties tonen de moorden aan dat wanpraktijken in de palmoliesector - die wereldwijd goed is voor zo’n 54 miljard euro - wijdverspreid zijn. Wie deze zaken aan het licht probeert te brengen, riskeert steeds vaker intimidatie. “Dit sterkt ons vermoeden dat schendingen van de mensenrechten bij palmoliebedrijven schering en inslag zijn”, zegt Dana Prima Tarigan, die aan het hoofd staat van het Indonesische Forum voor het Milieu (WALHI) en die de mannen voor hun dood ontmoette. “Dit is een bedreiging voor activisten en journalisten”, vertelt ze aan Reuters.

Enkele weken voor de moorden kwam ook Golfrid Siregar - de milieuadvocaat van WALHI in het noorden van Sumatra om het leven. De politie oordeelde dat het om een verkeersongeluk ging, maar volgens mensenrechtengroepen stierf hij in mysterieuze omstandigheden en is er verder onderzoek nodig.

Alomtegenwoordig

Palmolie, de meest gebruikte eetbare olie ter wereld, zit in alles van margarine tot koekjes en zeep. De industrie krijgt de laatste jaren steeds meer kritiek omwille van de grootschalige en vaak illegale houtkap, de bedreiging van orang-oetans, bosbranden en uitbuiting van arbeiders.

Indonesië en Maleisië staan samen in voor 85 procent van de wereldwijde palmolieproductie.