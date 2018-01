Palestijnse vrouw die soldaat sloeg in virale video in verdenking gesteld sam

Bron: belga 4 AFP Nour Tamimi en haar tante Nariman Tamimi. Een Israëlische militaire rechtbank heeft een twintigjarige Palestijnse vrouw in verdenking gesteld nadat op een filmpje te zien was hoe zij en haar nicht twee Israëlische soldaten sloegen. De beelden gingen viraal op sociale media.

De video, gefilmd met een smartphone, dateert van 15 december en werd opgenomen in het dorp Nabi Saleh, op de Westelijke Jordaanoever. De beelden laten zien hoe de twintigjarige Nour Tamini samen met haar zestienjarige nicht Ahed Tamini twee Israëlische soldaten slaat en stampt.

Provocatie

De soldaten bevonden zich op de binnenplaats van een huis om te voorkomen dat Palestijnen met stenen zouden gooien naar Israëliërs in de buurt. De familie van Ahed Tamini zegt dat het incident plaatsvond op de binnenplaats van haar huis. De soldaten blijven onverstoord bij wat veeleer op provocatie lijkt. Nadien gaan ze weg.

Nour Tamini werd op 20 december gearresteerd. Later vandaag wordt nog beslist of ze opgesloten blijft tot aan haar proces, waarvan de datum nog niet vastligt. Aher en haar moeder, die ook op de video te zien is, zitten eveneens opgesloten. Zij verschijnen later op de dag voor dezelfde rechtbank. Mogelijk kondigt het parket daar zijn intentie om te vervolgen aan.

Icoon

Ahed Tamini is voor de Palestijnen uitgegroeid tot een icoon van de strijd tegen de Israëlische bezetter. De adolescente kwam de voorbije jaren wel vaker in beeld tijdens confrontaties met het Israëlische leger. In Israëlische media wordt ze bestempeld als provocatrice.

AP Ahed Tamimi wordt naar de rechtszaal geleid.

