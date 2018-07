Palestijnse verzetsheldin na acht maanden vrij TMA

28 juli 2018

20u48

Bron: ANP/DPA 1 Het Palestijnse tienermeisje dat was aangehouden voor mishandeling van een soldaat, zal zondag na bijna acht maanden gevangenisstraf worden vrijgelaten. Ook haar moeder, die gelijktijdig werd gearresteerd, mag de gevangenis verlaten.

Ahed Tamimi (17) werd een heldin voor de Palestijnen na het incident op 15 december buiten haar huis in het dorp Nabi Saleh, op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het werd live gestreamd op Facebook door haar moeder.

Op de beelden is te zien hoe de vrouwen en een familielid de confrontatie zoeken met Israëlische militairen. De tiener slaat een van de mannen daarbij in het gezicht. Het leverde haar lof en kritiek op: in Arabische media is ze omschreven als symbool voor het verzet tegen de Israëlische autoriteiten. Critici zien haar als provocateur.