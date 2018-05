Palestijnse president Abbas verontschuldigt zich voor antisemitische uitspraken TTR

04 mei 2018

15u32

Bron: Belga 1 De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft zich verontschuldigd voor zijn als antisemitisch gehekelde opmerkingen over de Holocaust. "Als mensen door mijn uitspraken (...) beledigd werden, vooral mensen van de joodse religie, excuseer ik me bij hen", zei Abbas vandaag. Dat was niet zijn bedoeling geweest. Abbas verwees naar zijn "al lang uitgesproken veroordeling" van de Holocaust en drukte zijn medeleven uit aan de slachtoffers.

Abbas (83) had begin deze week in een toespraak in Ramallah gezegd dat de Holocaust, de vernietiging van zes miljoen joden door de nazi's, niet veroorzaakt werd door jodenhaat, maar door hun sociale positie als kredietverlener tegen woekerintresten.

Israël had woedend op zijn uitspraken gereageerd. Naast de Israëlische premier Netanyahu reageerde onder andere de Europese Unie verontwaardigd.

Begin de jaren tachtig relativeerde Abbas de Holocaust in zijn proefschrift en beschuldigde hij de zionistische beweging van collaboratie met het regime van Hitler. In 2014 omschreef hij voor het eerst de uitroeiing van de Joden tijdens de Holocaust als de "ergste misdaad van de moderne tijd".