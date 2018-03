Palestijnse president Abbas beschuldigt Hamas van aanslag op premier kv

Bron: Belga 1 De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de in de Gazastrook heersende Hamas rechtstreeks van de poging tot moord op premier Rami Hamdallah beschuldigd. Tijdens een bijeenkomst in Ramallah zei Abbas vanavond dat het resultaat van een onderzoek door Hamas niet wordt afgewacht, "omdat we weten dat ze -de Hamasbeweging- achter de moordpoging schuilgaat".

Vorige dinsdag was naast het konvooi van Hamdallah na het binnenrijden van de Gazastrook een springtuig ontploft. Ook het hoofd van de geheime dienst, Majed Faraj, bevond zich toen bij hem. Beiden bleven ongedeerd.

Abbas bedreigde Hamas met "nationale, juridische en financiële maatregelen". De Fatah-partij van Abbas en Hamas hadden na een broedertwist van meer dan tien jaar op 12 oktober in Caïro een verzoeningsakkoord ondertekend. Doel was een uniform bestuur in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Het proces verliep tot dusver bijzonder moeizaam.

Hamas had in 2007 de macht in de Gazastrook naar zich toegetrokken. De EU, de VS en Israël beschouwen Hamas als een terreurorganisatie. Israël voert een blokkade van de kuststreek door, waaraan ondertussen ook Egypte aan deelneemt.

Abbas beticht Hamas ervan, samen met de regering van de Amerikaanse president Donald Trump, een afzonderlijke "staat Gaza" na te streven in plaats van een Palestijnse staat met de Gazastook en de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Hij noemde tegelijkertijd de Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, de "zoon van een hond" en een "kolonist". Friedman had in het verleden gezegd dat de nederzetting en deel uitmaken van Israël.