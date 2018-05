Palestijnse president Abbas (83) verlaat ziekenhuis na longontsteking. Opnieuw speculaties over toekomst en opvolging KVDS

28 mei 2018

14u01

Bron: Belga 0 De Palestijnse president Mahmoud Abbas (83) heeft vandaag het ziekenhuis in Ramallah verlaten, acht dagen nadat hij er was opgenomen met een longontsteking. De opname leidde opnieuw tot speculaties over Abbas' toekomst en opvolging.

In eerdere statements klonk het aanvankelijk dat hij naar het ziekenhuis moest voor een check-up na een kleine operatie aan het oor. Dat bleek niet te kloppen.

Werk

"Ik verlaat het ziekenhuis vandaag in goed gezondheid en ga morgen weer aan het werk", aldus Abbas. "Ook het land is in goede gezondheid. En we blijven werken tot we een onafhankelijke staat hebben, met Jeruzalem als hoofdstad."

Ondanks het goede nieuws zijn er opnieuw speculaties over wie zijn taak moet overnemen, mocht er ooit iets met de Palestijnse president gebeuren. Een echte opvolger is er niet. In 2005 werd Abbas voor een mandaat van vier jaar verkozen tot president van de Palestijnse Autoriteit. Nadat die termijn afliep, is Abbas blijven regeren over Palestina, bij gebrek aan verkiezingen voor heel het gebied.

Abbas staat bekend als een zware roker.

