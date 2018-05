Palestijnse kreet om aandacht: 5 vragen, 5 antwoorden Erwin Verhoeven

15 mei 2018

19u07 1 De ontploffing van geweld aan de grens Gaza -Israël is een gevolg van drie ontwikkelingen die op dit moment op elkaar in werken en elkaar versterken. Het zijn de hopeloze situatie in Gaza zelf, de houding van de administratie Trump en de lichte euforie die ze in de hand werkt bij de hardliners in Israël en de schuivende coalities in de regio.

• Waarom voelen de Palestijnen in Gaza zich wanhopig en in de steek gelaten?

De Gaza-strook wordt sinds 2007 bestuurd door Hamas. Israël had twee jaar eerder zijn nederzettingen in het gebied eenzijdig ontruimd. De islamistische extremisten prikten die “overwinning” op hun hoed en grepen na een burgeroorlog met de concurrerende Palestijnen van Fatah de macht. Elf jaar later is de toestand in Gaza hopeloos. Er wonen 2 miljoen overwegend jonge mensen. De 65% van de jongeren onder de 30 is werkloos. De bevolking overleeft dankzij de VN. De strook land is bovendien compleet van de buitenwereld afgesloten. Niet alleen door Israël overigens.

