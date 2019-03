Palestijnse jongen (15) doodgeschoten door Israëlische soldaten in Gazastrook lva

07 maart 2019

03u19

Bron: Belga 0 Een vijftienjarige Palestijnse jongen is overleden nadat hij gewond was geraakt bij confrontaties tussen Palestijnen en Israëlische soldaten in het oosten van Gaza-Stad. Dat zeggen medische bronnen vanochtend.

De jongen, Seif Abu Zeid, overleed in het ziekenhuis een paar uur nadat Israëlische soldaten hem in het hoofd hadden geschoten, dichtbij de grens met Israël, zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza in een persbericht. Abu Zeid was een van de vijf Palestijnen die neergeschoten werden bij de confrontaties woensdagavond tussen manifestanten en Israëlische soldaten aan de grens.

Eerder deze week hadden Israëlische vliegtuigen militaire infrastructuur van Hamas aangevallen in het centrum van de Gazastrook. Ze reageerden op tientallen ballonnen met explosieven die Palestijnse activisten naar het zuiden van Israël hadden laten vliegen, meldden het Israëlische leger en lokale media. Daarbij vielen geen gewonden, zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza.

Sinds februari verzamelen jonge Palestijnen aan de grens met Israël. Het protest maakt deel uit van de demonstraties rond de 'Mars van de Terugkeer', die vorig jaar eind maart begonnen. Tienduizenden Palestijnen namen deel aan die demonstraties. Ze willen dat Palestijnen mogen terugkeren naar het land dat nu Israël is.

Eerder deze week verklaarden VN-onderzoekers dat er bewijs is dat de Israëlische veiligheidsdiensten misdaden tegen de mensheid hebben begaan toen ze tijdens de grootschalige protesten vorig jaar Palestijnen hebben beschoten, verwond en gedood.