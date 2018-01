Palestijns tienermeisje dat Israëlische soldaat sloeg moet ook tijdens proces in gevangenis blijven ep

16u43

Bron: Belga 0 EPA Ahed Tamimi (C) in de militaire rechtbank op 15 januari 2018. Een zestienjarig Palestijns meisje dat een Israëlische soldaat geslagen had, moet ook tijdens haar proces nog in de cel blijven. Dat heeft een militaire rechter vandaag beslist. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, kan het proces maanden duren, aangezien de aanklager 18 getuigen wil oproepen.

In een video die uitgebreid werd gedeeld op sociale media, is te zien hoe Ahed Tamimi twee Israëlische soldaten slaat na een demonstratie op 15 december in haar dorp op de Westelijke Jordaanoever. De tiener moet zich verantwoorden voor 12 aanklachten, onder meer voor geweld en het aanzetten tot geweld, voor het incident op de videobeelden en eerdere incidenten.

Veel Palestijnen zien het meisje als een icoon van de opstand tegen de Israëlische bezetting, terwijl Israëlische politieagenten haar beschouwen als gewelddadige provocatrice.

In Israëlische gevangenissen zitten meer dan 300 Palestijnse minderjarigen, aldus de Israëlische ngo B'tselem, die schendingen van de mensenrechten van Palestijnen aanklaagt. De arrestatie van Tamimi heeft tot kritiek op het Israëlische rechtssysteem geleid.

Kinderrechtenverdrag

De Verenigde Naties hebben hun bezorgdheid uitgedrukt over de gevangenschap van het meisje. "Het kinderrechtenverdrag is duidelijk. De opsluiting van kinderen mag slechts gelden als laatste oplossing, en dat voor een zo kort mogelijke periode", zegt vertegenwoordiger van de VN-Mensenrechtencommissaris in Ramallah, James Heenan.

De Tamimi-familie staat erom bekend al sinds 2009 wekelijks manifestaties te organiseren in het dorp Nabi Saleh. Ahed en haar moeder waren vorige maand na een incident in het dorp Nabi Saleh nabij Ramallah gearresteerd. Op een video, die zich snel op sociale media verspreidde, was te zien hoe Ahed, haar moeder en haar twintigjarige nicht de confrontatie met twee Israëlische soldaten opzochten. Tamimi hakte op één van de mannen, die nauwelijks reageerden, in. Een vuistslag trof zijn gezicht.