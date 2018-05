Palestijnen vuren mortieren af op Israël KVE

29 mei 2018

07u13

Bron: ANP, Belga 2 Vanuit Gaza zijn deze ochtend zeker 25 mortiergranaten afgevuurd op Israël, meldt een woordvoerder van het Israëlische leger. Eerder was sprake van beschietingen met raketten. Het is de eerste keer sinds eind maart Palestijnse protesten startten, dat er weer raketten naar Israël worden afgevuurd. Volgens de Israëlische politie kwamen de meeste mortieren terecht op braakliggend terrein, en vielen er geen gewonden.

Nadien vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen verschillende doelen in Gaza aan, melden Palestijnse nieuwsberichten. De woordvoerder van het Israëlische leger kon die berichten niet meteen bevestigen.

Het is nog onduidelijk welke Palestijnse groep verantwoordelijk is voor de aanvallen. Hamas controleert de Gazastrook sinds 2007, maar er zijn ook verschillende kleinere groepen actief op het grondgebied. Israëlische media gaan ervan uit dat de militante organisatie Islamitische Jihad achter de aanvallen van vandaag zit. Op zondag kwamen in het zuiden van de Gazastrook drie leden van de gewapende tak van de organisatie om bij een aanval door de Israëli's.

Het Israëlische afweersysteem Iron Dome kon volgens de legerwoordvoerder verschillende raketaanvallen opvangen.

Bij de protesten die eind maart begonnen zijn meer dan 120 Palestijnen omgekomen. Er vielen ook duizenden gewonden.

