Palestijnen protesteren tegen Israëlische annexatie KVE

08 juni 2020

16u52

Bron: Belga 0 Honderden Palestijnen zijn op straat gekomen in Ramallah, een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever. Ze protesteerden tegen het plan van Israël om delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren.

Er werden verschillende toespraken gehouden. Mahmoud Aloul, een kopstuk van de Fatah-partij van de Palestijnse president Mahmoud Abbas, zei onder andere dat ze hun legitieme strijd voor vrijheid zouden voortzetten. Er werd ook opgeroepen om de protesten aan Israëlische controleposten voort te zetten.

Vertrouwen kwijt

De Palestijnse overheid gaf werknemers twee uur vrij om naar het protest te gaan. Maar waarnemers zeggen dat veel Palestijnen weigerden deel te nemen omdat ze hun vertrouwen in de politieke fracties en hun leiders kwijt zijn.



De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd dat er ten vroegste 1 juli zal worden gestemd in het parlement over de annexatie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft in zijn vredesplan voor het Midden-Oosten meegedeeld dat Washington de annexatie van 30 procent van de Westelijke Jordaanoever zou goedkeuren. Op de overige 70 procent zou een Palestijnse staat worden opgericht.