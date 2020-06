Palestijnen leggen "tegenvoorstel" voor plan van Trump op tafel KVE

09 juni 2020

17u39

Bron: Belga 1 De Palestijnen hebben gezegd dat ze een "tegenvoorstel" voor het Amerikaanse Midden-Oostenplan gedaan hebben. Ze roepen de Europeanen ook op druk op Israël uit te oefenen om een annexatie van stukken van de bezette Westelijke Jordaanoever te vermijden.

Het plan, dat in januari in Washington werd bekendgemaakt, omvat de annexatie van de Joodse kolonies op de Westelijke Jordaanoever en van de Jordaanvallei. De Palestijnen zouden een gedemilitariseerde staat krijgen op een beperkt gebied dat niet aan elkaar hangt, zonder Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

"We hebben enkele dagen geleden een tegenvoorstel aan het Kwartet (Europese Unie, Verenigde Naties, Rusland en Verenigde Staten) voorgelegd", zei de Palestijnse premier Mohammed Shtayyeh. Hij preciseerde dat de tekst van "vier en een halve pagina" de oprichting voorstelde van een "soevereine, onafhankelijke en gedemilitariseerde Palestijnse staat". De tekst stelt ook "kleine wijzigingen aan het tracé van de grenzen voor, waar dat nodig is", aldus de premier bij een ontmoeting met buitenlandse journalisten in Ramallah.

“Existentiële bedreiging”

Hij zei ook dat het Israëlische annexatieplan een "existentiële bedreiging" vormde. "Het is een ernstige schending van alle akkoorden." De annexatie zou een "volkomen inbreuk op het internationale recht zijn en een "bedreiging voor de regionale veiligheid".

De bevolking in het honderdtal Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever steeg het jongste decennium met 50 procent tot ruim 450.000 inwoners. In het gebied leven ook ruim 2,7 miljoen Palestijnen.