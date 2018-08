Palestijnen krijgen plots 10 ton post bezorgd, met 8 jaar vertraging Jan Franke

16 augustus 2018

18u39 0 Het Palestijnse postbedrijf kreeg deze week in één keer 10 ton brieven en pakketten te verstouwen. De post werd vastgehouden door Israël, sommige brieven wel acht jaar lang.

Medewerkers van het Palestijnse centrale postbedrijf in Jericho wisten niet hoe ze het hadden toen plots 10,5 ton brieven en pakketten werd afgeleverd. De lading moest in zakken langs de muren van het postbedrijf in de stad Jericho op de Westelijke Jordaanoever worden opgestapeld. Volgens een woordvoerder maken de sorteerders overuren.

Beschadigd

De post werd vastgehouden in buurland Jordanië. Dat gebeurde op last van Israël, dat de grenzen van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, én de post van Palestijnen controleert. Sommige brieven en pakketten waren al in 2010 verzonden en zijn liefst acht jaar vertraagd. Andere stukken zijn beschadigd.

Er zitten allerlei opmerkelijke goederen tussen de vrijgegeven lading, zoals een rolstoel uit Turkije bestemd voor de Gazastrook. "De post komt van over de hele wereld. Het zijn pakketjes, cadeaus en aankopen over het internet, die niet op tijd zijn aangekomen vanwege de weigering van Israël om ze binnen te laten", zegt Dr. Allam Moussa, de Palestijnse minister van communicatie- en informatietechnologie. "Mijn ministerie heeft jaren gewerkt om deze post hier te krijgen. Jordanië heeft ons geholpen met de onderhandelingen met Israël." Volgens de minister is het vertrouwen in de Palestijnse postdienst beschadigd door de vertraging.

Overeenkomst

De Palestijnse Autoriteit, die delen van de Westelijke Jordaanoever controleert, sloot in 2016 een overeenkomst met Israël over internationale post. Tot dan verliepen internationale zendingen van en naar de Palestijnse Gebieden via het Israëlische nationale postbedrijf. Met de overeenkomst zouden Palestijnen deze post direct ontvangen.

Het Palestijnse ministerie zegt dat Israël zich niet aan de afspraken hield en de boel vertraagde. Maar volgens Israël wordt nog aan de overeenkomst gewerkt en is er daarom nu nog geen sprake van directe internationale post in de Palestijnse Gebieden. "Als gebaar van goede wil hebben we nu een eenmalige zending van 10,5 ton post uit Jordanië toegestaan", meldt een woordvoerder van COGAT, het Israëlische bestuur van de Palestijnse Gebieden.

Israël gaf geen reden waarom de post soms jarenlang werd vastgehouden. "Sommige stukken werden vastgehouden om veiligheidsreden en andere vanwege administratieve zaken. Het gaat weken kosten om het allemaal te sorteren", meldde Ramadan Ghazawi, een medewerker van het Palestijnse postkantoor in Jericho, tegen persbureau AFP. Om klachten te voorkomen zal de post worden bezorgd met een verklaring dat de brieven en pakketten in deze toestand door Israël zijn afgeleverd, aldus Ghazawi.