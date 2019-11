Palestijnen houden "dag van de woede" na beslissing VS over Israëlische nederzettingen ttr

26 november 2019

13u39

Bron: belga 0 Op de Westelijke Jordaanoever protesteren vandaag duizenden Palestijnen tegen de Amerikaanse beslissing om de Israëlische nederzettingen niet langer als illegaal te beschouwen. Onder meer in de steden Ramallah, Tulkarm, Bethlehem en Hebron vinden optochten plaats die naar de Israëlische controleposten aan de rand van de stad leiden.

Verschillende Palestijnse organisaties, waaronder de Fatah-beweging van president Mahmoud Abbas, hadden opgeroepen tot de "dag van de woede". Het is de bedoeling om het ongenoegen over de "bevooroordeelde houding van de Amerikaanse regering ten gunste van Israël", duidelijk te maken, zegt Azzam al-Ahmed, een van de medewerkers van Abbas.

Er wordt rekening gehouden met gewelddadige confrontaties. Het Israëlische leger heeft zijn aanwezigheid aan de controleposten op de Westelijke Jordaanoever opgevoerd.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, had vorige week maandag verklaard dat de bouw van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever "niet per se in strijd is met het internationaal recht". Net als bij de eenzijdige erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, ging het om een opvallende bocht in het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid.

De omstreden nederzettingen zijn woongemeenschappen die door Israël worden gebouwd op de Palestijnse gebieden, die het sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967 bezet.