Palestijn komt om het leven na mesaanval op Israëlische politieagent AW

15 augustus 2019

22u11

Een Palestijn is vandaag om het leven gekomen na een mesaanval op een Israëlische politieagent. Dat delen de Palestijnse autoriteiten mee.

In de Oude Stad van Jeruzalem vielen volgens de Israëlische politie twee Palestijnen een agent aan. Die raakte daarbij gewond, maar de daders konden neergeschoten worden. Een van hen is daarbij om het leven gekomen.



Volgens de Israëlische politiediensten raakte de agent slechts lichtgewond en is hij voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.



Het incident deed zich voor vlakbij de Tempelberg, een plek die zowel voor joden als moslims erg belangrijk is.