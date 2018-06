Palestijn komt om bij explosie in Gaza KVE

18 juni 2018

14u49

Bron: Belga 1 Een Palestijn van 24 jaar is vandaag omgekomen bij een explosie aan de grens met Gaza. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid van Gaza bekendgemaakt.



Volgens het Israëlische leger had een groep van vijf Palestijnen geprobeerd om via de grens in Gaza Israël binnen te komen. Daarbij was een "Israëlische veiligheidsinfrastructuur" tot ontploffing gebracht en daarbij werden de Palestijnen gewond. Over de aard van de ontploffing werd niets bekendgemaakt.

Volgens de minister van Volksgezondheid van Gaza, Ashraf al-Qedra, werd een Palestijn van 24 jaar gedood bij het incident.



Eerder op de dag had het Israëlische leger verklaard dat ze verschillende doelen had gebombardeerd als tegenmaatregel voor het lanceren van brandende vliegers en ballonnen in de richting van Israël in de voorbije dagen. Volgens het leger werden negen doelen bestookt, daarbij twee militaire magazijnen en een munitiefabriek van Hamas. Ook op zondag waren er al aanvallen geweest tegen voertuigen van waarop brandende vliegers werden gelanceerd die brand veroorzaakten op Israëlisch landbouwgebied.