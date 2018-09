Palestijn gedood bij confrontaties aan de grenzen van de Gazastrook Redactie

24 september 2018

20u26

Bron: dpa 0 Bij confrontaties met Israëlische soldaten aan de noordelijke grens van de Gazastrook is opnieuw een Palestijn doodgeschoten. Een vijftigtal andere Palestijnen liepen verwondingen op. Dat deelde het ministerie van Gezondheid in Gaza vandaag mee.

Duizenden Palestijnen gooiden volgens het Israëlische leger projectielen naar de Israëlische soldaten. Tientallen Palestijnen probeerden met boten de zeeblokkade te doorbreken. Ze staken autobanden in brand. Soldaten vuurden in de lucht en op de mensen aan boord, waarop die terug naar de kust voeren.

Sinds eind maart zijn er al zeker 186 Palestijnen omgekomen door Israëlische kogels. De meeste slachtoffers vielen tijdens manifestaties aan de grens. Ook kwam één Israëlische soldaat om. De Palestijnen eisen een eind aan de blokkade van de Gazastrook en een recht op terugkeer naar hun vroegere geboortegronden of die van hun ouders of grootouders. Deze dorpen of steden behoren vandaag tot Israëlisch grondgebied. De Palestijnen beroepen zich op de gedwongen vlucht en verdrijving van honderdduizenden mensen in de marge van de Israëlische staatsoprichting in 1948. Israël wijst alle eisen van de hand.

Israël heeft ruim tien jaar geleden een blokkade tegen het kustgebied uitgevaardigd, die door Egypte wordt gesteund. Beide landen argumenteren dit te doen uit veiligheidsoverwegingen. De Israëlische staat beschuldigt de islamistische beweging Hamas, die aan de macht is in de Gazastrook, dat het de betogingen in Gaza orkestreert. Ze houdt vol dat de soldaten niets meer doen dan de grens beschermen tegen Palestijnse infiltraties. Israël en Hamas hebben drie oorlogen uitgevochten sinds 2008.

Hamas wordt door Israël, de EU en de VS ingeschaald als een terreurorganisatie.