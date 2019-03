Palestijn (23) doodgeschoten tijdens betogingen aan Gazastrook ttr

08 maart 2019

21u12

Bron: belga 0 Een 23-jarige Palestijn is vandaag gedood door Israëlische schoten, tijdens betogingen en schermutselingen langs de grens tussen de Gazastrook en Israël. Dat meldt het ministerie van Gezondheid op de Gazastrook. De Palestijn werd ten oosten van Rafah beschoten en werd geraakt aan het hoofd. Dat meldt Achraf al-Qodra, een woordvoerder van het ministerie.

Nog volgens de woordvoerder zijn zeker 45 Palestijnen, onder wie twee vrouwen en 15 kinderen, gewond geraakt bij deze schermutselingen. De Gazastrook is in handen van Hamas.



Het is al de vijftigste vrijdag op rij dat Palestijnen op straat komen langs de grens met Israël. Het Israëlische leger liet weten dat 8.400 Palestijnen deelnamen aan de protesten op verschillende plaatsen langs de grens.

Sommigen deden dat gewelddadig, volgens verschillende media. Een woordvoerder van het leger meldt geen details te hebben over de dood van de Palestijn. Hij kon wel al melden dat de soldaten "volgens de procedures" teruggeschoten hebben.



Bij deze wekelijkse protesten zijn intussen al zeker 253 Palestijnen omgekomen, de meerderheid langs de grens. Langs Israëlische kant kwamen twee soldaten om.