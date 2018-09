Pakkende herdenking van aanslagen 9/11 Daimy Van den Eede

11 september 2018

22u26

Bron: VTM Nieuws 0

Vandaag 17 jaar geleden kaapte de terreurgroep Al Qaida vier vliegtuigen, twee boorden zich in de Twin Towers in New York, de anderen stortten neer aan het Pentagon en in Pennsylvania. Bij de aanslagen kwamen zo'n 3.000 mensen om. Zij werden vandaag herdacht.