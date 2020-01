Pakkend beeld: zoontje krijgt ereteken nadat vader omkomt op weg naar bosbrand in Australië Marlies van Leeuwen

02 januari 2020

15u57

Bron: AD.nl 4 De jonge zoon van een Australische brandweervrijwilliger heeft vandaag een erespeld gekregen voor het dappere werk dat zijn vader heeft verricht. Geoffrey Keaton kwam om tijdens het bestrijden van de hevige bosbranden in het land. Met een speen in zijn mond nam de 19 maanden oude Harvey de medaille in ontvangst tijdens de uitvaart van zijn vader.

De 32-jarige brandweervrijwilliger kwam op 19 december om het leven toen hij met een collega onderweg was naar een bosbrand bij Buxton, iets ten zuiden van Sydney. Hun brandweerauto raakte een omgevallen boom en Keaton en zijn collega Andrew O’Dwyer (36) overleefden dat niet.

Keaton werd vandaag onder grote belangstelling begraven. De Australische premier Scott Morrison was daar ook bij aanwezig, uit dankbaarheid voor het leven en werk van Geoff Keaton. Brandweercommandant Shane Fitzsimmons eerde de omgekomen brandweerman postuum voor zijn dapperheid en zijn goede diensten. De kleine Harvey was bij de begrafenis aanwezig met zijn moeder Jess Hayes. De commandant speldde het jongetje, dat gekleed was in een brandweeruniform, de erepenning op.



Sinds september stierven achttien mensen direct of indirect door de bosbranden die Australië teisteren. Volgende week wordt O’Dwyer, ook vader van een peuter, begraven.

Bekijk ook:

Massa-evacuatie uit badplaatsen in zuidoosten van Australië