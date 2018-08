Pakje sigaretten kost binnenkort ruim 25 euro in Australië Redactie

20 augustus 2018

13u14 4 Rokers in Australië zullen vanaf 1 september bijna 40 dollar - omgerekend ruim 25 euro - moeten neertellen voor een pakje van 30 sigaretten. Roken is Down Under al langer een dure aangelegenheid. Australië staat namelijk bekend als het duurste land ter wereld voor de aankoop van tabaksproducten.

De Australische regering besloot sinds 2017 om de prijs voor sigaretten jaarlijks op 1 september met 12,5 procent te verhogen, en dat tot in 2020. Die permanente prijsstijging tezamen met het gebruik van neutrale pakjes en zeer strikte tabaksregels hebben ervoor gezorgd dat sigaretten nagenoeg volledig uit de publieke ruimte zijn verdwenen. De verkoop van tabak aan minderjarigen is sowieso verboden en elke afbeelding van sigarettenmerken verbannen.

Boetes

Overigens trekken de federale autoriteiten en alle Australische deelstaten aan hetzelfde zeel: met uitzondering van de straat en enkele plaatsen zoals speelhallen mag er zo goed als nergens worden gerookt of 'gevaped', met inbegrip van caféterrasjes, stranden tot zelfs de gevangenis toe. Ook de boetes zijn om u tegen te zeggen. Wie overweegt om overzeese bezoekers een goedkope(re) voorraad tabak te laten meebrengen is eraan voor de moeite: vliegtuigpassagiers mogen zelf slechts 25 sigaretten per persoon het land inbrengen.

Volgens cijfers uit het nationale gezondheidsonderzoek van de Australische dienst voor Statistiek daalde het aantal rokers in het land van 27 procent in 1990 naar 15 procent in 2014-2015.