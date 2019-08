Pakistan zet Indiase ambassadeur het land uit en schort handel met India op ESC

07 augustus 2019

17u00

Bron: Belga, DPA, AFP 2 Buitenland Pakistan gaat de Indiase ambassadeur het land uitzetten en de handel met zijn buurland opschorten. Dat maakte de regering vandaag bekend, te midden van oplopende spanningen over de betwiste regio Kasjmir.

India trok maandag de grondwettelijke autonomie van de deelstaat Jammu en Kasjmir in en sindsdien is de regio in lockdown. De centrale regering zette er massaal veiligheidstroepen in en sneed de telefoon- en internetlijnen af. Verscheidene lokale politici werden opgepakt.

De Pakistaanse premier Imran Khan waarschuwde dinsdag in een reactie voor de "gevaarlijke gevolgen" van de beslissing van de Indiase regering om zijn greep op Kasjmir te versterken. “De acties van India zouden geweld in het gebied kunnen uitlokken”, zegt Khan, “en dat zou kunnen leiden tot conflicten tussen de twee kernmachten”. Hij zei de maatregel aan te kaak te zullen stellen bij de Verenigde Naties.

Diepgeworteld conflict

Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over Kasjmir. India heeft controle over het centraal en het zuidelijk deel, terwijl Pakistan het noordwestelijk deel bestuurt. Pakistan eist ook de staat Jammu en Kasjmir op.