Pakistan zet eerste stap om pedofielen weer publiekelijk te executeren na gruwelijke verkrachting en moord op 6-jarig meisje Koen Van De Sype

24 januari 2018

18u18

Bron: SAMAA TV 0 Een speciale Senaatscommissie in Pakistan heeft een voorstel gedaan die het mogelijk moet maken om mensen die schuldig zijn aan het verkrachten of vermoorden van kinderen, publiekelijk op te hangen. De maatregel kwam er nadat een 6-jarig meisje begin deze maand op gruwelijke wijze werd misbruikt en omgebracht. Dat veroorzaakte een golf van afschuw in het land.

Zainab Ansari was op 4 januari op weg naar een koranklas in Kasur, toen ze verdween. Haar oom Muhammad Adnan – bij wie ze verbleef terwijl haar ouders in het buitenland waren – trok meteen naar de politie. Maar het was uiteindelijk Zainabs eigen familie die beelden van een beveiligingscamera vond waarop te zien was hoe het meisje wegstapte aan de hand van een onbekende man. Die had een baard en droeg witte kleren en een jas. Het lichaam van het meisje werd vijf dagen na haar verdwijning teruggevonden op een vuilnisbelt in de buurt. De autopsie wees aan dat ze verkracht was en daarna gewurgd. Ze zou eerst een tijdlang vastgehouden zijn en gefolterd.

Rellen

Na haar dood braken overal in Pakistan protesten en rellen uit. Actievoerders vonden dat de overheid zich te passief opstelde en eisten dat er strengere straffen kwamen om dergelijke tragedies in de toekomst te vermijden. Bij die protesten vielen twee doden. (lees hieronder verder)

Gisteren kwam dan het nieuws dat er een verdachte in de cel zat. Volgens de eerste minister van Punjab – Shahbaz Sharif – toonden zowel een test met een leugendetector als een analyse van DNA-materiaal op het slachtoffer aan dat de vermoedelijke dader de 23-jarige Imran Ali was, een mechanicus die in dezelfde buurt woonde als Zainab. Hij wordt ook verantwoordelijk geacht voor nog zeven andere feiten waarbij minderjarige meisjes verkracht en vermoord werden. De man zou intussen bekend hebben, zo klinkt het. Eerder deze maand nam hij nog deel aan de protesten rond de zaak.

Voorstel

Een speciale commissie in de Senaat heeft nu een eerste stap gezet die het mogelijk moet maken om veroordeelde pedofielen opnieuw publiekelijk op te hangen. Voorzitter en senator Rehman Malik diende het voorstel in bij het secretariaat van de Senaat. De Senaat moet zich nu over het voorstel buigen. Als het Hogerhuis van het parlement het goedkeurt, kan het strafrecht meteen aangepast worden.