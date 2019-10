Pakistan wil facilitator zijn tussen Iran en Saoedi-Arabië: “het is mogelijk om dit geschil op te lossen” ES

13 oktober 2019

De Pakistaanse premier Imran Khan heeft vandaag in Teheran voorgesteld om een dialoog "te faciliteren" tussen Iran en Saoedi-Arabië. Dat moet vermijden dat er een oorlog losbarst tussen beide landen.

Khan kwam vanmiddag aan in Teheran. Na afloop van een ontmoeting met de Iraanse president Hassan Rohani zei hij aan de pers dat hij dinsdag naar Saoedi-Arabië zou trekken.

“We zullen optreden als een facilitator, geen bemiddelaar", zei Khan. Iran en Saoedi-Arabië verbraken hun diplomatieke betrekkingen in januari 2016.

“Het is een initiatief dat wijzelf genomen hebben. Niemand heeft ons hierom gevraagd", zei Khan nog tijdens de gezamenlijke persconferentie met Rohani. Vandaag ontmoet Khan nog de hoogste Iraanse leider, ayatollah Ali Khamenei.

"Het is absoluut noodzakelijk dat we vermijden dat een conflict losbarst", zei Khan. Het gesprek met Rohani heeft "hem gesterkt". "Het is moeilijk, zeer complex, maar ik denk dat het mogelijk is om dit geschil op te lossen.”

Incidenten stapelen zich op

De spanningen in de Golfregio zijn hoog opgelopen nadat vrijdag een Iraanse tanker, de Sabiti, volgens Teheran in de Rode Zee getroffen werd door raketten. Dat gebeurde op een honderdtal kilometer van een Saoedische haven. "Als een land denkt dat het onveiligheid in de regio kan creëren zonder een gepast antwoord, dan vergist die zich", zei Rohani daarover na zijn ontmoeting met Khan.

De incidenten in de regio stapelden zich de voorbije weken op. Zo nam Teheran olietankers in de Golf in beslag en vernietigde het een Amerikaanse drone. Verschillende landen, waaronder de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en Saoedi-Arabië zelf, beschuldigden Iran ook van luchtaanvallen op Saoedische olie-installaties.