Pakistan vraagt VN om lont uit het kruitvat te halen na aanval in Kasjmir

19 februari 2019

19 februari 2019 - Pakistan heeft de Verenigde Naties om een tussenkomst gevraagd nu de spanningen met buurland India oplopen na een dodelijke bomaanslag in de betwiste regio Kasjmir.

"Het is noodzakelijk om stappen te ondernemen voor de-escalatie. De Verenigde Naties moeten tussenbeide komen om de spanningen te verminderen", schreef de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Shah Mahmood Qureshi in een brief aan VN-secretaris-generaal Antonio Guterres.

Qureshi schreef de brief nadat India ermee had gedreigd Pakistan diplomatiek te isoleren, en de aanslag militair te beantwoorden. Vorige week reed een zelfmoordterrorist met zijn bomauto in op een konvooi van de Indiase politie in Kasjmir. Daarbij kwamen 44 mensen om het leven.

Spanningen

De aanslag werd opgeëist door Jaesh-e-Mohammad (Leger van Mohammed), een jihadistische groepering die naar verluidt opereert vanuit Pakistan. De aanslag deed de spanningen tussen Islamabad en New Delhi verder oplopen. De relatie tussen de Zuid-Aziatische rivalen is al gespannen door het sporadische geweld aan hun grens.

Qureshi vraagt VN-baas Guterres om snel in te grijpen om een verdere escalatie te voorkomen. De buurlanden hebben al drie oorlogen uitgevochten, twee om Kasjmir dat momenteel verdeeld is in een deel dat door India en een deel dat door Pakistan beheerd wordt. In het Indiase deel is sinds het midden van de jaren tachtig een afscheidingsbeweging actief, die strijdt voor aansluiting bij Pakistan. Daarbij zijn al meer dan 44.5000 mensen omgekomen.