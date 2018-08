Pakistan verzet zich tegen Mohammed-cartoonwedstrijd van Geert Wilders kg

21 augustus 2018

16u28

Bron: Belga 4 Pakistan heeft de afgezant van Nederland op het matje geroepen. Het land is boos over een Mohammed-cartoonwedstrijd van PVV-leider Geert Wilders. "Diepe zorg is overgebracht over deze moedwillige en kwaadaardige poging om de islam in een kwaad daglicht te stellen'', aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Islamabad. Op vrijdag kwamen betogers al op straat in de stad Peshawar.

Pakistan spreekt van een "verschrikkelijk en schandelijk plan". De Pakistaanse ambassadeur in Den Haag heeft opdracht gekregen om dit ook aan te kaarten. Pakistan wil hulp van andere islamitische landen. Daarnaast wil Pakistan het bij de Verenigde Naties onder de aandacht brengen.

Wilders wil later dit jaar een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed houden. Hij zegt dat hij honderden inzendingen heeft ontvangen. De wedstrijd is in een afgesloten deel van de Tweede Kamer. In 2015 was Wilders bij een cartoonwedstrijd over Mohammed in het Amerikaanse Texas. Jihadisten probeerden daar een aanslag te plegen.

Veiligheid

Ondanks het protest is het Nederlandse regering niet van plan de wedstrijd van Wilders te verbieden. In een reactie zegt Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok: "Vrijheid van meningsuiting is een heel groot goed. Verbieden van uitingen ligt niet op de weg van het kabinet. Tegelijkertijd moet ik ook rekening houden met de realiteit dat dit in een aantal landen gevoelig ligt, dat dit ook landen zijn waar veel Nederlanders wonen. Hun veiligheid moet ook gediend worden. Wij komen op korte termijn met een reactie.''

Reacties

Blok wil niet zeggen hoeveel landen inmiddels hun ongenoegen hebben geuit over de cartoonwedstrijd van Wilders. "Er komen druppelsgewijs reacties binnen'', aldus Blok.

De nummer twee van de Nederlandse ambassade is inmiddels naar het Pakistaanse ministerie getrokken. "Zij heeft toegelicht dat Geert Wilders een parlementariër is, en niet lid is van het kabinet'', aldus Buitenlandse Zaken in Den Haag.