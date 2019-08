Pakistan verbant plastic zakjes: overtreders riskeren boetes tot 31.000 dollar AW

14 augustus 2019

10u49

Bron: Washington Post 10 Vanaf vandaag geldt er in Pakistan een streng verbod tegen plastic voor eenmalig gebruik. Wie toch met een plastic zakje over straat loopt, riskeert een boete van 31 dollar (28 euro). Wie ze uitdeelt, moet zijn maandloon afgeven.

De boetes zijn bijzonder duur, noem ze gerust onbetaalbaar want het bedrag van de boete komt zowat overeen met het gemiddelde maandloon van een inwoner van Pakistan. Wie het plastic zakje enkel gebruikt, komt er nog vanaf met een boete van 31 dollar (28 euro). Maar wie de zakjes in een winkel uitdeelt, betaalt zo’n 63 dollar (56 euro). En oh wee voor de producent van plastic zakjes! Die riskeren een boete tot wel 31.000 dollar (27.725 euro).



Dat lijkt erg streng, maar zulke maatregelen zijn hoognodig om de plasticvervuiling in het land te bestrijden. Als een Pakistaan snel naar de winkel gaat om er een brik melk, een snack of een fles water te kopen, wordt zijn aankoop in een plastic zakje vervoerd. Het resultaat daarvan is behoorlijk indrukwekkend: jaarlijks worden er naar schatting 55 tot zelfs 112 miljard plastic zakjes uitgedeeld. En die belanden gewoon op straat.



De ban tegen plastic is een beslissing van de Pakistaanse premier Imran Khan. Het verbod werd in juli voor het eerst aangekondigd en wordt vandaag officieel ingevoerd.



Om de inwoners in te lichten over het nieuwe verbod, werd het nieuws verspreid via sociale media, flyers en kranten. Op het Twitteraccount van de overheidsinstantie werd een foto gedeeld met daarop een berg plastic die in brand staat, en een hashtag: #SayNoToPlasticBags.

