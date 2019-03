Pakistan pakt ook koranscholen aan: controle over 182 scholen overgenomen ttr

07 maart 2019

Bron: belga 0 Na de kritiek op de steun die moslimterroristen van Pakistan zouden krijgen, is de regering in Islamabad deze week opgetreden tegen islamistische militanten. Vandaag maakte de regering bekend dat ze de controle heeft overgenomen van 182 koranscholen. Er zijn deze week ook al 121 mensen opgesloten in een operatie tegen verboden groeperingen. Dat melden verschillende internationale media.

Na de recentste crisis die India en Pakistan op voet van een nieuwe oorlog bracht, riep de internationale gemeenschap nog maar eens Pakistan op om komaf te maken met groeperingen die aanvallen uitvoeren op Indiaas grondgebied. Het gaat dan onder meer op Jaish-e-Mohammed. Die groep eiste de verantwoordelijkheid op voor de aanslag op 14 februari, waarbij zeker veertig politieagenten omkwamen.

Volgens de Pakistanen maakt de operatie van deze week deel uit van een al veel langer geplande actie, en is ze niet het antwoord op de Indiase kritiek. Pakistans buurland meent immers dat Islamabad er niet in geslaagd is gewapende groepen die actief zijn op Pakistaans grondgebied in te tomen. Vroegere grootschalige operaties tegen anti-Indiase milities waren over het algemeen oppervlakkig.

Onderwijs

In het diepreligieuze Pakistan zijn de koranscholen een netelige kwestie. Ze zouden jongeren radicaliseren, maar het is ook de enige vorm van onderwijs die beschikbaar is voor miljoenen kinderen.

Een van de sinds deze week verboden groepen is Jamaat-ud-Dawa (JuD), dat onder meer ziekenhuizen en driehonderd koranscholen controleert. JuD noemt zichzelf een humanitaire organisatie, maar staat op de Amerikaanse terreurlijst. Washington omschrijft het als een façade voor Lashkar-e-Taiba (LET), dat achter de aanslagenreeks in Mumbai, in 2008, zou zitten. Bij die aanslagen vielen 166 doden.

