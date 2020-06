Pakistan International Airlines schorst 150 piloten met mogelijk valse licentie HLA

25 juni 2020

16u40

Bron: Belga 0 Pakistan International Airlines (PIA) houdt 150 van zijn piloten aan de grond omdat ze ervan verdacht worden een valse licentie te hebben. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij donderdag bekend, een maand na de crash van een van haar A320's

De Airbus A320 van Pakistan International Airlines stortte vorige maand neer in een woonwijk in de miljoenenstad Karachi. Slechts 2 van de 99 inzittenden overleefden de crash, op de grond kwam ook een kind om het leven.



Minister van Luchtvaart Ghulam Sarwar Khan maakte woensdag voorlopige resultaten van het onderzoek naar de crash bekend. Zo blijkt dat de gebruikelijke procedures niet werden gevolgd en dat zowel de piloten als de luchtverkeersleiding "nalatig" waren en meerdere waarschuwingen in de wind hebben geslagen. De minister gaf daarbij ook kritiek op het gebrek aan kwalificaties bij Pakistaanse piloten: 263 van de 860 actieve piloten hebben volgens hem "niet zelf meegedaan aan de examens".



Een woordvoerder van PIA zegt in een reactie dat ongeveer 150 van die piloten met "valse of verdachte licenties" bij de luchtvaartmaatschappij aan de slag blijken te zijn. "We hebben beslist om ze met onmiddellijke ingang aan de grond te houden." PIA verliest zo ongeveer een derde van zijn 434 piloten.

