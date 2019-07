Pakistan heropent luchtruim na maanden van beperkingen kg

16 juli 2019

09u06

Bron: Belga 0 Pakistan heeft vandaag zijn luchtruim heropend, na maanden van beperkingen. Die waren opgelegd na luchtaanvallen op het grondgebied door rivaal India, die het gemunt had op een vermoedelijk trainingskamp van een militantengroepering.

"Het Pakistaanse luchtruim is volledig open voor alle soorten vluchten", aldus Ahmer Azeem, woordvoerder van de burgerluchtvaartautoriteit.



In februari had Pakistan het luchtruim in delen van het land gesloten. De Indiase gevechtsvliegtuigen waren vanuit het oosten het luchtruim binnengevlogen. De Pakistaanse luchtmacht reageerde en schoot een Indiaas toestel neer. De piloot werd gevangengenomen.



De Pakistaanse autoriteiten sloten daarop het luchtruim, een belangrijke vluchtroute die Centraal- en Zuidoost-Azië verbindt met Zuid-Azië. Enkele weken later heropende Pakistan het luchtruim gedeeltelijk, maar niet langs de grens met India. Daardoor moesten luchtvaartmaatschappijen elke dag langere vliegroutes volgen, wat meer tijd in beslag nam en ook meer kostte.



"Alle soorten vluchten kunnen nu door Pakistan vliegen", aldus nog de woordvoerder.

