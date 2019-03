Pakistan heropent luchtruim na conflict met India kg

04 maart 2019

14u04

Bron: Belga 0 Pakistan heeft vandaag zijn luchtruim opnieuw volledig heropend. Dat zegt de Pakistaanse burgerluchtvaartautoriteit AAC. Woensdag sloot Pakistan het luchtruim na spanningen met buurland India. "Alle Pakistaanse luchthavens zijn operationeel en het luchtruim is heropend", zegt de woordvoerder van het AAC.

Het AAC kondigde afgelopen woensdag aan het luchtruim te sluiten nadat de Indiase luchtmacht in de nacht van maandag op dinsdag een aanval had uitgevoerd op Pakistaans grondgebied.



Woensdag schoot Pakistan op zijn beurt twee Indiase gevechtsvliegtuigen uit de lucht, waarbij een Indiase piloot werd gevangengenomen. In een "gebaar van vrede" liet Pakistan de piloot uiteindelijk vrijdag opnieuw vrij.

Vertragingen

De sluiting van het Pakistaanse luchtruim heeft het luchtverkeer tussen Europa en Azië ernstig verstoord. Thai Airways, Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways, Saudi Airlines en Air Canada moesten vluchten omleiden of annuleren.



Vrijdag opende het AAC het Pakistaanse luchtruim al gedeeltelijk. Toen konden vluchten van en naar vier grote steden in het land worden hervat. Er worden echter nog steeds aanzienlijke vertragingen verwacht. De autoriteiten hebben passagiers opgeroepen contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappijen voor meer informatie.

Bekijk ook: