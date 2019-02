Pakistan haalt twee Indiase toestellen neer, sluit luchtruim volledig AW TTR TT

27 februari 2019

08u17

Bron: Belga, BBC News 0 De crisis tussen India en Pakistan over de omstreden regio Kasjmir lijkt te escaleren. Pakistan heeft twee Indiase vliegtuigen in zijn luchtruim "neergehaald", volgens het Twitterbericht van een Pakistaanse legerwoordvoerder. Dat gebeurde boven Kasjmir. Intussen bevestigde het ministerie van Buitenlandse Zaken in Pakistan het bericht en is het volledige Pakistaanse luchtruim gesloten, ook voor commerciële toestellen. India zegt dan weer op zijn beurt een Pakistaans toestel te hebben neergeschoten, waarbij ook een van zijn toestellen is neergestort. De Pakistaanse premier Imran Khan wil snel met India praten over de opgelaaide spanningen tussen de twee ‘nucleaire buren’.

"De luchtmacht heeft in het Pakistaanse luchtruim twee Indiase vliegtuigen neergehaald", aldus generaal Asif Ghafoor. Eén toestel is in het Indiase deel van Kasjmir gecrasht, het andere in het Pakistaanse deel. Pakistan zegt volgens de Britse openbare omroep BBC dat drie Indiase soldaten zijn gearresteerd, één van hen vertoeft in een ziekenhuis.

India zegt op zijn beurt dat het een Pakistaans toestel heeft neergeschoten. “Grondtroepen hebben het Pakistaanse vliegtuig uit de lucht van Pakistaanse zijde zien vallen. Bij deze schermutseling hebben wij jammer genoeg een Mig-21 verloren. De piloot is bij het gevecht verdwenen. Pakistan claimt hem vast te houden”, zei Raveesh Kumar, woordvoerder van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken op een persconferentie in New Delhi.



“Wij willen geen escalatie, maar indien daartoe gedwongen, zijn we voorbereid”, aldus woordvoerder van het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Mohammad Faisal. “De enige bedoeling van die actie is om ons recht, onze wil en onze capaciteit om onszelf te verdedigen aan te tonen.”

De Pakistaanse premier Imran Khan hoopt naar eigen zeggen dat het gezond verstand weer boven komt en dat misrekeningen zullen worden voorkomen. “De geschiedenis leert ons dat oorlogen vol met misrekeningen zitten.”

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area. Maj Gen Asif Ghafoor(@ OfficialDGISPR) link

Luchtruim gesloten

Ook India maakt melding van de crash van een militair vliegtuig nabij de luchthaven van Srinagar, de zomerhoofdstad van de Indiase deelstaten Jammu en Kasjmir. Het zou gaan om een MI-17 die volgens de krant Hindustan Times “om technische redenen is neergestort”. Het toestel brak in tweeën en vatte vuur. Beide piloten kwamen om.

Pakistan heeft zijn luchtruim “tot nader order” gesloten na de escalatie, zo heeft de Pakistaanse Burgerluchtvaartautoriteit CAA bekendgemaakt en is bevestigd door de Europese luchtvaartautoriteit Eurocontrol. Alle luchtvaartmaatschappijen hebben de instructie gekregen hun operaties in Pakistan “tot nader order” op te schorten, zei een bron dichtbij de CAA aan het Franse persbureau AFP.

In India zijn minstens vijf luchthavens gesloten en talrijke vluchten geannuleerd, aldus een leidinggevende in de sector die op anonimiteit stond. De Indiase Burgerluchtvaartautoriteit liet tot nu toe niets officieel weten.

Zelfmoordaanslag

Sinds de zelfmoordaanslag in februari waarbij een militant met een bomauto inreed Indiaas politiekonvooi, zijn de spanningen tussen India en Pakistan groot. China heeft bij monde van woordvoerder Lu Kang van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken beide kernmachten opnieuw tot “terughoudendheid” en “dialoog” opgeroepen. Ook Washington heeft beide partijen tot terughoudendheid opgeroepen.

India en Pakistan werden in 1947 op een chaotische wijze onafhankelijk van het Britse Rijk. In oktober dat jaar vroeg de vorst van Kashmir, de Maharaja Hari Singh, om militaire hulp aan het jonge India. India en Pakistan raakten daarmee in hun eerste oorlog over Kashmir verwikkeld dat door de strijdende partijen is verscheurd. De tweede was in 1965. In 1971 raakten India en Pakistan in oorlog over het toenmalige Oost-Pakistan, het huidige Bangladesh. Het grootste deel van Kashmir is een deelstaat van India (Jammu en Kashmir). Beide landen hebben al geruime tijd kernwapens.

