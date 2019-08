Pakistan dringt bij VN-Veiligheidsraad aan op spoedzitting over Kasjmir IB

14 augustus 2019

Pakistan heeft bij de VN-Veiligheidsraad aangedrongen op een spoedzitting over de betwiste regio Kasjmir. India trok enkele dagen geleden de grondwettelijke autonomie van de deelstaat Jammu en Kasjmir in.

Die beslissing vormt volgens Islamabad "een imminente bedreiging" voor de wereldvrede en kan leiden tot een etnische zuivering, schrijft de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Shah Mehmood Qureshi in een brief die het Duitse persagentschap dpa kon inkijken. In diplomatieke kringen valt te horen dat de kwestie waarschijnlijk nog deze week op de agenda wordt geplaatst.

Niet alleen in Kasjmir, waar tienduizenden soldaten toezien op een avondklok, maar ook op de grens met Pakistan is een "ernstige situatie" ontstaan, luidt het. Nog volgens de brief wordt niet aangestuurd op een conflict, maar "indien India opnieuw geweld wil gebruiken, zal Pakistan uit zelfverdediging op alle mogelijke manieren moeten reageren".

Strijd om heerschappij

Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over Kasjmir. India heeft controle over het centraal en het zuidelijk deel, terwijl Pakistan het noordwestelijk deel bestuurt. Pakistan eist ook de staat Jammu en Kasjmir op.

Met het intrekken van de grondwettelijke autonomie van die regio wil New Delhi het gebied, waar voornamelijk moslims wonen, sterker integreren in het door hindoes gedomineerde India. Veel inwoners van Kasjmir zijn daar tegen.