Pakistan arresteert vermoedelijk brein achter aanslag Mumbai opnieuw tvc

17 juli 2019

10u50

Bron: ANP 1 Pakistan heeft de medeoprichter opgepakt van de islamitische beweging die achter de bloedige aanslag zat in Mumbai in 2008. Het gaat om de Pakistaanse islamist Hafiz Saeed, die al eerder vastzat en in 2017 op vrije voeten kwam. De aanklacht nu is het financieren van terrorisme.

Saeed is de medeoprichter van de terreurbeweging Lashkar-e-Taiba. Deze wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor het bloedbad in de Indiase metropool Mumbai waardoor 166 mensen omkwamen. Tien zwaarbewapende schutters zaaiden dood en verderf in twee luxe hotels, een joods centrum en een treinstation.

De VS hebben een beloning van 10 miljoen dollar op het hoofd van Saeed gezet. Hij ontkende elke betrokkenheid en liep jarenlang vrij rond, maar kreeg in 2017 enkele maanden huisarrest. De VS hadden de Pakistaanse autoriteiten opgeroepen Saeed op te pakken.

Saeed werd opgepakt bij de stad Gujranwala in Centraal-Pakistan. Zijn arrestatie komt enkele dagen voordat premier Imran Khan een bezoek brengt aan de VS. Khan heeft aangekondigd militanten groepen die in Pakistan actief zijn aan te pakken.