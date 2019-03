Pakistan arresteert tientallen verdachten van bomaanslag Kasjmir HA

05 maart 2019

16u29

Bron: DPA 0 De Pakistaanse autoriteiten hebben 44 leden opgepakt van een militie die achter een dodelijke zelfmoordaanslag zou zitten in het door India bestuurde deel van Kasjmir. Dat heeft de Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken Shehryar Afridi aangekondigd.

Ook leiders van de terreurgroep Jaish-e-Mohammed zijn opgepakt. Onder meer de broer en een nauwe verwant van terreurleider Maulana Masood Azhar zijn opgepakt.



Volgens India reed een zelfmoordterrorist van Jaish-e-Mohammed op 14 februari in Lethpora, in het zuiden van Kasjmir, met een explosievenauto in op een konvooi van Indiase soldaten. Daarbij vielen 40 doden. Volgens India opereert de terreurgroep vanuit Pakistan.

Kernmachten

De aanslag was de dodelijkste in jaren waarvan het Indiase leger slachtoffer werd. Het geweld bracht de twee kernmachten op de rand van een nieuwe oorlog toen Indiase gevechtsvliegtuigen vorige week in een reactie op de aanslag bombardementen uitvoerden op Pakistan.



Pakistan kondigde daarop aan dat het twee Indiase vliegtuigen neergeschoten had, en een Indiase piloot gevangen had genomen. India van zijn kant zei dat slechts een van zijn vliegtuigen gecrasht is en dat het een Pakistaans vliegtuig had neergehaald.

De internationale gemeenschap riep de twee landen collectief op terughoudendheid te tonen.

Financiering van terreur

Later deze maand bezoeken waarnemers van de Financial Action Task Force (FATF) Pakistan om na te gaan of het land maatregelen neemt tegen de financiering van terreur. FATF zette Pakistan vorig jaar op een "grijze lijst", en waarschuwde dat het land op de zwarte lijst zou belanden als het geen actie onderneemt.

