Pakistaanse vrouw die acht jaar in cel zat wegens godslastering weer vrij kv

07 november 2018

21u23

Bron: Belga 0 De Pakistaanse Asia Bibi, een christelijke vrouw die een week geleden werd vrijgesproken na acht jaar doorgebracht te hebben in de dodencel wegens godslastering en sindsdien gevangen zit, werd vrijgelaten. Dat meldde haar advocaat Saif ul-Mulook vandaag aan het Franse persbureau AFP.

"Ze is vrijgelaten. Er werd me verteld dat ze in een vliegtuig zit, maar niemand weet met welke bestemming", schreef Ul-Mulook in een bericht aan AFP.

Het bevel tot vrijlating kwam vandaag toe in de gevangenis van Multan, waar ze werd vastgehouden, zei een lid van de gevangenisdirectie aan AFP.