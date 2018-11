Pakistaanse vrouw die acht jaar in cel zat wegens godslastering weer vrij kv

07 november 2018

21u23

Bron: Belga 5 De Pakistaanse Asia Bibi, een christelijke vrouw die een week geleden werd vrijgesproken na acht jaar doorgebracht te hebben in de dodencel wegens godslastering en sindsdien gevangen zit, werd vrijgelaten. Dat meldde haar advocaat Saif ul-Mulook vandaag aan het Franse persbureau AFP.

“Ze is vrijgelaten. Er werd me verteld dat ze in een vliegtuig zit, maar niemand weet met welke bestemming”, schreef Ul-Mulook in een bericht aan AFP. Bibi’s advocaat zit sinds zaterdag in Nederland, maar of zijn cliënte volgt is nog onzeker. Een Europese eindbestemming voor Bibi zou wel voor de hand liggen.



Bibi zat in Pakistan jaren in de dodencel, op verdenking van belediging van de profeet Mohammed. Het hooggerechtshof sprak haar vrij, maar extremistische moslims in Pakistan reageerden woedend op die uitspraak. De radicaal-islamitische groep Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) wil dat Bibi alsnog wordt terechtgesteld en wenst de rechters die haar vrijspraken eenzelfde lot toe. Ook haar advocaat is zijn leven in Pakistan niet meer zeker.

Op zoek naar asiel

De echtgenoot van Bibi vroeg in een videoboodschap asiel aan in de Verenigde Staten, in Groot-Brittannië en in Canada. “Ik vraag president Donald Trump om ons te helpen hier te vertrekken”, zei Ashiq Masih in een videoboodschap. “Daarna vraag ik ook de Britse eerste minister om haar best te doen ons te helpen.”



“De familie vraagt asiel in de Verenigde Staten, in Groot-Brittannië en in Canada”, bevestigt Wilson Chowdhry, voorzitter van de vereniging van Pakistaanse christenen in Groot-Brittannië. “Die landen hebben de grootste gemeenschappen van Pakistaanse christenen en ze praten er Engels. Hun kinderen leren die taal, maar zelf beheersen ze ze niet.”

Ashiq Masih vraagt ook asiel voor Joseph Nadeem, die de familie onderdak verleent sinds de veroordeling van Asia Bibi in 2010. “Als Asia Bibi het land verlaat, zal elk lid van haar familie, elke persoon die met haar in verband wordt gebracht, worden gedood”, aldus Wilson Chowdhry.