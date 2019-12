Pakistaanse universiteitsdocent krijgt doodstraf om godslastering mvdb

21 december 2019

12u26

Bron: ANP 18 Een Pakistaanse hoogleraar is zaterdag ter dood veroordeeld wegens godslastering. De 33-jarige Junaid Hafeez zou in 2013 op sociale media beledigende opmerkingen over de vrouwen van de profeet Mohammed hebben gemaakt.

De advocaat van de universiteitsdocent noemde de veroordeling van de rechtbank in de stad Multan "zeer ongelukkig"en kondigde aan hoger beroep te zullen aantekenen. Amnesty International noemt de veroordeling van de leraar een "gerechtelijke dwaling". "De regering moet hem onmiddellijk vrijlaten en alle aanklachten tegen hem laten vallen", zei Rabio Mehmood namens de mensenrechtenorganisatie.

De strafzaak rond Hafeez leidt nationaal en internationaal tot veel commotie. De hoogleraar, die al zes jaar in de cel zit, werd de afgelopen periode door meerdere advocaten bijgestaan. Een van hen werd in 2014 op zijn kantoor door twee mannen doodgeschoten omdat hij Hafeez verdedigde. De daders gingen op de vlucht. Ook zijn huidige advocaat kreeg al meerdere doodsbedreigingen. De rechtbank werd zaterdag mede daarom streng beveiligd. In Pakistan zitten naar verluidt zo'n veertig mensen in de dodencel omdat zij beschuldigd zijn van godslastering.

