Pakistaanse tiener die Amerikaanse burger doodschoot wegens godslastering geëerd als held

10 augustus 2020

19u18

Bron: Reuters 2 Khalid Khan, de vijftienjarige Pakistaanse tiener die vorige maand in een rechtszaal in Pakistan een Amerikaan doodschoot die beschuldigd werd van godslastering, wordt in eigen land beschouwd als een held. De jongen riskeert nochtans de doodstraf voor de moord.

Khan straalde vandaag toen hij foto’s liet nemen in het bijzijn van zijn advocaten en politieagenten. Op straat wordt hij nageroepen als “heilige krijger”. En dat allemaal omdat de vijftienjarige jongen zelf rechter en beul speelde en op 29 juli de Amerikaan Tahir Naseem doodschoot in een rechtszaal in de Noord-Pakistaanse stad Peshawar.

Naseem stond er terecht voor godslastering, omdat hij beweerde dat hij een profeet was. Dat is echter in strijd met de strenge blasfemiewetten van het land. Khan wist op de dag van de aanslag maar liefst drie controleposten op weg naar de rechtbank te passeren, waar hij vervolgens een pistool bovenhaalde en het vuur opende op de 57-jarige Naseem tijdens een hoorzitting over een eventuele vrijlating op borg. De man stierf ter plekke.



Khan wordt aangeklaagd voor moord en riskeert de doodstraf, maar is in eigen land voor velen een echte held. Advocaten, clerici en lokale politici bezochten zijn familie om hen te feliciteren en ook de Pakistaanse taliban spreken hun steun uit voor de jongeman. Advocaten staan in de rij om Khan gratis te mogen verdedigen voor de moord op “een ketter”. De advocaat van Tahir Naseem moest ondertussen onderduiken.

De zaak bracht wereldwijd de strenge Pakistaanse blasfemiewetten onder de aandacht. Mensenrechtenorganisaties en de VS veroordelen de moord en vragen Pakistan om de wetten dringend aan te passen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd Naseem “naar Pakistan gelokt vanuit zijn woning in Illinois (staat in de VS, red.), door individuen die vervolgens de Pakistaanse blasfemiewetten gebruikten om hem erin te luizen”. De VS dringen erop aan om de moord op Naseem te vervolgen.

Volgens het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de zaak onderzocht door een speciaal team en zal de zaak “behandeld worden in overeenstemming met de wet”.

Doodstraf

De vervolging van Khan en andere medeplichtigen vormt echter een immense uitdaging. In blasfemiezaken in Pakistan “wordt een beschuldiging een doodstraf, uitgevoerd door de staat, door menigtes of door burgers”, zegt Omar Waraich, directeur Zuid-Azië bij Amnesty International. In een rapport in 2016 stelde de organisatie dat “Pakistans blasfemiewetten vaak gebruikt worden tegen religieuze minderheden en anderen die het doelwit zijn van valse beschuldigingen, terwijl burgerwachten worden aangemoedigd om de beschuldigde te bedreigen of te vermoorden.”

Valstrik

Tahir Naseem werd geboren in een dorpje buiten Peshawar, maar woonde al jaren in de VS. Hij bracht vaak een bezoek aan zijn geboortedorp, waar hij ideeën verkondigden die bij de lokale inwoners niet in de smaak vielen. De man belandde meermaals in de gevangenis vanwege zijn uitspraken, maar dankzij de tussenkomst van enkelen die ervan overtuigd waren dat hij met mentale problemen kampte, kwam hij vrij.

Vanuit de VS creëerde Naseem echter een website waarop hij zichzelf uitriep tot messias, met een link waarop mensen konden klikken om trouw aan hem te zweren. Op LinkedIn omschreef hij zichzelf als “de wederkomst van Jezus” en “profeet”. In 2018 werd hij door een van de studenten van een islamitisch seminarie uitgenodigd om naar Pakistan te reizen, waar ze elkaar zouden ontmoeten in een winkelcentrum. Naseem geloofde dat de studenten en anderen zich bij hem zouden aansluiten. De studenten hadden echter de politie verwittigd en de man werd bij aankomst gearresteerd. Naseem werd aangeklaagd voor het vernederen van de Koran en de profeet Mohammed. Twee weken geleden werd hij in de rechtbank doodgeschoten door Khalid Khan.



