Pakistaanse siamese tweeling van elkaar gescheiden na operaties van 55 uur

16 juli 2019

15u51

Bron: The Independent, The Guardian 0 In het Great Ormond Street-ziekenhuis in Londen zijn chirurgen er na meerdere zware operaties in geslaagd om een Siamese tweeling van elkaar te scheiden. De tweejarige meisjes uit Pakistan, Safa en Marwa Ullah, waren geboren met hun schedel en bloedvaten aan elkaar vergroeid.

Zainab Bibi, 34, had al zeven kinderen toen ze zwanger werd van de tweeling. Zainab en haar man waren dolgelukkig, maar al snel bleek dat er iets niet klopte. De dokters vermoedden dat de meisjes aan elkaar waren gegroeid, maar het was niet onmiddellijk duidelijk hoe ernstig de situatie was. Toch raadde hij hen aan om, na zeven thuisbevallingen, in het ziekenhuis te bevallen. Daar beviel Zainab uiteindelijk van de tweeling door middel van een keizersnede. De aandoening van de tweeling was zeldzaam. Slechts 1 op de 2,5 miljoen bevallingen is van een Siamese tweeling, en slechts 2 tot 6 procent daarvan wordt geboren met een vergroeiing aan de schedel.

De moeder -de vader was vlak voor de bevalling overleden- verhuisde met haar familie naar Londen om aan de vier zware operaties te kunnen beginnen. De eerste operatie vond plaats in oktober 2018 toen de meisjes net 19 maand oud waren. In die operatie werden de bloedvaten gesplitst en er werd een plastic prothese geplaatst zodat de bloedvaten niet opnieuw zouden toegroeien. Op 11 februari 2019 werd in een finale operatie de tweeling definitief van elkaar gescheiden, zo maakte het ziekenhuis gisteren bekend. De schedels werden hersteld met botweefsel van de meisjes zelf. In totaal namen de operaties samen meer dan 50 uur in beslag en er werkte een team van meer dan 100 medici aan mee.

We’ve an incredible story to share with you: conjoined twins Safa and Marwa have been successfully separated – the first such procedure at @GreatOrmondSt since 2011! Discover their extraordinary story. https://t.co/aKrOCMGu3q 🎉🏥 pic.twitter.com/zePGMMrdIt Great Ormond Street Hospital(@ GreatOrmondSt) link

Zware operaties

De gecompliceerde operaties verliepen op sommige momenten moeizaam en er werd zelfs even gevreesd voor het leven van de jonge tweeling. Tijdens een van de operaties ontstond er een bloedklonter in de nek van Safa. De bloedsomloop raakte daardoor verstoord en toen ze veel bloed verloor, vreesden de dokters even dat ze Safa zouden verliezen. Uiteindelijk slaagden ze erin een nieuwe ader te verbinden waardoor ze er weer bovenop kwam. Als gevolg daarvan kreeg Marwa enkele uren later een hartstilstand, maar ze kon succesvol worden gereanimeerd.

De tweeling mocht op 1 juli het ziekenhuis in Londen verlaten. Ze krijgen nu dagelijks fysiotherapie en er staat hen een lange revalidatie te wachten. Toch zijn de dokters positief dat de meisjes een relatief normaal en gezond leven zullen kunnen leiden.

Nieuwe technieken

Voor de complexe ingreep kon het team van experts beroep doen op enkele nieuwe technieken. Zo werd vooraf via Virtual Reality een exacte replica van de schedel gemaakt zodat de chirurgen de structuur van de schedel en de bloedvaten duidelijk konden visualiseren. Er werd nadien ook gebruik gemaakt van 3D-geprinte schedels waarop de complexe operatie zorgvuldig kon geoefend worden. Het ging namelijk om een zeldzame en moeilijke ingreep.