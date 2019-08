Pakistaanse premier had "goed gesprek" met Trump over situatie in Kasjmir FVI

16 augustus 2019

17u59

Bron: Belga 0 De Pakistaanse premier Imran Khan heeft vrijdag een telefoongesprek gehad met de Amerikaanse president Donald Trump over de situatie in Kasjmir. Dat heeft het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld. Het gesprek vond plaats enkele uren voor een vergadering achter gesloten deuren van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over het thema.

Khan "heeft vandaag gesproken met president Trump. Ze hebben hun visie uitgewisseld over de situatie in de regio en in het bijzonder in Kasjmir", aldus Shah Mehmood Qureshi tijdens een persconferentie. De Pakistaanse regeringsleider "heeft in detail het standpunt van Pakistan uit de doeken gedaan", klinkt het nog. "Beide leiders hebben een goed gesprek gehad en hebben beslist om in nauw contact te blijven."

De VN-Veiligheidsraad komt vrijdag achter gesloten deuren samen om de situatie in Kasjmir te bespreken, nadat India vorige week de autonome status van de staat Jammu en Kasjmir heeft ingetrokken. De staat wordt door India gecontroleerd, maar wordt ook door Pakistan opgeëist.

Pakistan heeft de belissing van India dan ook "illegaal" genoemd en verklaarde in eerste instantie zijn belangen via diplomatieke weg te zullen verdedigen. Woensdag nam Khan echter een scherpere toon aan, door India te waarschuwen dat het Pakistaanse leger bereid is om elke agressie van New Delhi in Kasjmir te beantwoorden.

India en Pakistan strijden sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 over Kasjmir. India en Pakistan besturen elk een deel van de regio en Pakistan eist ook de staat Jammu en Kasjmir op, waar voornamelijk moslims wonen.