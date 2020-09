Pakistaanse man ter dood veroordeeld wegens belediging van profeet Mohammed kv

08 september 2020

18u19

Bron: Reuters 0 Een Pakistaanse rechter heeft vandaag een christelijke man ter dood veroordeeld wegens blasfemie. Asif Pervaiz, een arbeider in een kledingfabriek, wordt er door zijn leidinggevende van beschuldigd in een sms-berichtje denigrerende opmerkingen te hebben gemaakt over de islamitische profeet Mohammed. Op het beledigen van de profeet staat in Pakistan de doodstraf.

Pervaiz werd veroordeeld na een proces in Lahore dat liep sinds 2013. Volgens het vonnis moet hij eerst een celstraf van drie jaar uitzitten wegens het “misbruiken” van zijn telefoon voor het versturen van het sms’je. Vervolgens zal hij opgehangen worden. Daarnaast moet Pervaiz ook een boete van 50.000 Pakistaanse roepie (255 euro) betalen. Zijn advocaat Saif-ul-Malook deelt mee dat hij in beroep zal gaan tegen de uitspraak.

Pervaiz vertelde de rechter dat zijn leidinggevende hem enkel van de feiten beschuldigde nadat hij weigerde om zich tot de islam te bekeren, stelt Saif-ul-Malook. De advocaat van de tegenpartij ontkent dit.



Volgens mensenrechtenorganisaties worden de wetten op godslastering in Pakistan, een moslimland, vaak misbruikt voor de vervolging van religieuze minderheden en zelfs tegen andere moslims om hen een hak te zetten. Islamitisch extremisme is in Pakistan aan een opmars bezig en dergelijke beschuldigingen kunnen eindigen in lynchpartijen.

In juli werd een Amerikaanse burger van Pakistaanse origine doodgeschoten tijdens een proces wegens godslastering in de de stad Peshawar in het noorden van het land. De tiener die de trekker overhaalde, vertelde aan omstaanders dat hij de man vermoordde voor het beledigen van de profeet Mohammed. Sinds zijn arrestatie wordt de tiener door aanhangers in Pakistan verheerlijkt als een “heilige krijger”. Duizenden mensen eisen zijn vrijlating.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.