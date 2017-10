Pakistaanse doodt 13 mensen met vergiftigde melk na gedwongen huwelijk KVE

11u58

Bron: Belga Een Pakistaanse die tegen haar wil is uitgehuwelijkt, is opgepakt omdat ze dertien mensen had gedood door hen vergiftigde melk voor te schotelen. Die melk was bedoeld voor haar echtgenoot, is vandaag vernomen bij de politie.

De vrouw gaf toe dat ze gif had gemengd in de melk van haar echtgenoot, aldus een lokale politieverantwoordelijke. De echtgenoot had de melk echter niet opgedronken, waarna de drank terechtkwam in een soort drinkyoghurt bedoeld voor de familie.



Dertien mensen kwamen om, onder wie de echtgenoot, en veertien zijn in het ziekenhuis opgenomen. De vrouw is opgepakt, net als een man en zijn tante die als medeplichtigen worden beschouwd. De man zou de geheime minnaar van de vrouw zijn. De tante zou dan weer het brein achter de moord zijn.